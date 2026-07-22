На западном портале обхода Адлера выполнили 65% свайных работ

В Краснодарском крае продолжается строительство обхода Адлера. На западной стороне объекта, в микрорайоне Кудепста, специалисты ведут устройство подпорных сооружений в ключевых узлах будущей трассы. На сегодняшний день здесь забурили 604 буронабивные сваи в основания подпорных сооружений, что составляет 65% от общего объема предусмотренных проектом работ, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Автодор» Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

Западный портал обхода Адлера расположен на склоне горы на высоте 52 м над уровнем моря. От него до мостовых переходов через реку Кудепста построят две параллельные двухполосные эстакады длиной по 916 м каждая. Конструкции будут опираться на 16 опор. Из-за сложных инженерно-геологических условий на этом участке предусмотрели строительство комплекса подпорных сооружений, а также противооползневых защитных конструкций для опор эстакад. Они должны предотвратить негативное воздействие оползневых процессов на будущую транспортную инфраструктуру.

Проектом предусмотрено строительство подпорных сооружений общей протяженностью 3,1 тыс. м на западной стороне обхода. Из них 983 м расположатся между западным порталом и Тихим переулком. Кроме того, на участке эстакады запланировали возведение 14 защитных сооружений, предназначенных для исключения влияния оползневых процессов.

Работы по бетонированию подпорных стен и строительству опор эстакад выполняют одновременно. На строительной площадке задействовали 11 буровых установок, а поставку высокопрочного бетона организовали в круглосуточном режиме. Одновременно строители приступили к устройству оснований опор эстакады. На пяти опорах продолжают выполнять свайные работы, еще на двух уже сделали ростверки.

Параллельно завершается сборка опалубки для бетонирования первой захватки длиной 150 м между тремя опорами мостовых переходов через реку Кудепста. Кроме того, под новым подъездом к санаторию «Кудепста», который ввели в эксплуатацию в конце мая, начали формировать разворотное кольцо через Сухумское шоссе. В настоящее время здесь ведут устройство основания дорожного полотна.

Проект также предусматривает создание нового городского пространства в районе нового подъезда. Здесь планируют оборудовать остановку общественного транспорта, организовать парковочное пространство возле храма Святого Федора Ушакова, реконструировать пешеходный переход и выполнить работы по благоустройству территории с элементами ландшафтного дизайна.

Мария Удовик