Агрохолдинг «Сады Бештау» вновь выставили на торги за 246,9 млн рублей

Весь имущественный комплекс ООО «Сады Бештау» выставлен на повторные открытые электронные торги в форме аукциона с закрытой подачей ценовых предложений. Начальная цена единого лота составляет 246,9 млн руб. Имущество находится в залоге у кредитора — ООО «Асто Консалтинг». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Лот включает 194 наименования. Основу составляют фруктово-ягодные сады общей площадью около 268 га: яблоневые насаждения, заложенные в 2016, 2017 и 2019 годах на площади почти 242 га, а также черешневый и сливовый сады площадью по 13,1 га каждый. В состав лота также входят 51 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 3,5 млн кв. м в Минераловодском округе — в районе сёл Дунаевка и Прикумское.



ООО «Сады Бештау» — агропромышленная компания из Ставропольского края, специализирующаяся на выращивании яблок. Совокупные требования кредиторов к предприятию составляют более 850 млн рублей.

Производственная база включает административное здание 1937 года постройки площадью 43,9 кв. м, ремонтную мастерскую (251,1 кв. м), склад ядохимикатов (543,1 кв. м), мастерские (188,4 кв. м), а также сети капельного орошения протяжённостью 26,3 км, построенные в 2024 году для обслуживания 252 га насаждений. Автопарк насчитывает 13 единиц техники, в том числе грузовые автомобили ГАЗ 3307 и КАМАЗ 65116-А4, пять тракторов «Беларус», гусеничный трактор ДТ-75Н, легковые внедорожники Lada 212140, автопогрузчик HC CPQD15N-RW21 и полуприцеп-цистерну «Нефаз». Помимо этого, лот содержит 125 наименований товарно-материальных ценностей.

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Сады Бештау» — одно из крупнейших садоводческих предприятий региона. Решение вынесено 11 марта 2026 года. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 24 августа 2026 года. Конкурсным управляющим утверждён Павел Чесноков, член СРО «Союз арбитражных управляющих «Авангард»».

Ранее торги по продаже единого имущественного комплекса обанкротившегося ставропольского предприятия «Сады Бештау» с начальной ценой 274,3 млн руб. признаны несостоявшимися — ни одной заявки на участие в аукционе подано не было. Конкурсный управляющий в марте 2026 года подвел итоги инвентаризации активов ставропольского сельскохозяйственного предприятия ООО «Сады Бештау». Общая стоимость имущества составила около 325 млн руб.

Тат Гаспарян