Приговор экс-главе минприроды Удмуртии Денису Удалову огласят 30 июля

Прокурор запросил семь лет лишения свободы для бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики, приговор экс-главе минприроды республики вынесут 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для второго фигуранта дела — бывшего подчиненного Дениса Удалова, экс-руководителя управления водного хозяйства минприроды республики Руслана Эмир-Усейнова, обвиняемого по тем же статьям, — запросили шесть лет лишения свободы.

Помимо этого, обвинение хочет лишить их права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение трех лет. Фигуранты заявляют о своей невиновности.

Напомним, обвинение считает, что Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов в октябре—декабре 2020 года согласовали документацию от компании «Дельта-Строй» с завышением объемов по перевозке грунта с места расчистки реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету, вменяемый господину Удалову, превысил 18 млн руб.

Кроме того, бывшего министра обвиняют в трудоустройстве в «Удмуртлес» своего знакомого, который не выполнял свои должностные обязанности. Ущерб по второму эпизоду оценен в 330 тыс. руб. Чиновников Удалова и Эмир-Усейнова арестовали весной 2024 года. Они находятся в СИЗО более 26 месяцев.

В декабре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) был арестован руководитель «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Дело прошло через все стадии менее чем за год: в ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска признал подрядчика виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Свою вину Чабыкин признал.

Подробнее об этом читайте в материале «Не последнее слово».