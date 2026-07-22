В Ярославле вырастет стоимость школьного проездного

В Ярославле с 1 августа вырастет стоимость школьного проездного билета. Соответствующее постановление подписал первый заммэра Вячеслав Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Школьный проездной на один вид транспорта будет стоить 1 050 руб. вместо 950 руб., на два вида транспорта — 1 300 вместо 1 175 руб. Такое же подорожание ждет студенческие проездные.

Прошлое повышение стоимости школьного проездного произошло в Ярославле 1 ноября 2025 года. Тогда проездной на один вид транспорта подорожал сразу на 300 руб., а на два — на 375 руб. До этого цена не менялась около трех лет.

Алла Чижова