В Ярославле вырастет стоимость школьного проездного
В Ярославле с 1 августа вырастет стоимость школьного проездного билета. Соответствующее постановление подписал первый заммэра Вячеслав Гаврилов.
Фото: Правительство Ярославской области
Школьный проездной на один вид транспорта будет стоить 1 050 руб. вместо 950 руб., на два вида транспорта — 1 300 вместо 1 175 руб. Такое же подорожание ждет студенческие проездные.
Прошлое повышение стоимости школьного проездного произошло в Ярославле 1 ноября 2025 года. Тогда проездной на один вид транспорта подорожал сразу на 300 руб., а на два — на 375 руб. До этого цена не менялась около трех лет.