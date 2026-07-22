Южный агрохолдинг вошел в топ-4 производителей молока в России

Агрохолдинг «СТЕПЬ» занял четвертую строчку в рейтинге «30 крупнейших производителей молока в России», составленном Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») совместно с отраслевым порталом Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting.

Фото: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Первое место заняла ГК «ЭкоНива», на втором месте — Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, замыкает тройку ГК «Русмолко».

По итогам 2025 года агрохолдингу «СТЕПЬ» удалось нарастить валовой надой сырого молока до 267 тыс. тонн. Как уточняется в сообщении холдинга, данный показатель на 21,3% превышает результат, зафиксированный годом ранее. В целом за пять лет Агрохолдинг «СТЕПЬ» нарастил объем производства молока почти в 4 раза — с 71,4 тыс. тонн в 2020 году.

«Высокие производственные показатели — это результат системной работы, профессионализма команды, внедрения современных технологий»,— прокомментировал генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

Развитие Агрохолдинга «СТЕПЬ» происходит на фоне общего укрупнения молочной отрасли. По итогам 2025 года порог входа в ТОП-30 крупнейших производителей молока вырос до 74,3 тыс. тонн в год, увеличившись на 4,7% по сравнению с 2024 годом. При этом число компаний с объемом производства свыше 100 тыс. тонн достигло 19 участников, а пять крупнейших производителей преодолели отметку в 200 тыс. тонн. Изменение состава рейтинга отражает активное развитие инвестиционных проектов и процессов консолидации рынка.

Рейтинг крупнейших производителей молока в России ежегодно формируют аналитики Национального союза производителей молока «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Он является наиболее авторитетным срезом состояния молочной отрасли страны. По итогам прошлого года аналитики сделали вывод, на долю крупнейших производителей приходится около 25% рынка среди сельхозорганизаций, или 20% всего производства молока в стране. Компании из ТОП-30 увеличили производство почти на 10% и впервые превысили отметку в 5 млн тонн молока.

Молочная отрасль России сохраняет устойчивый потенциал развития. По итогам 2025 года объем производства молока во всех категориях хозяйств достиг около 34,3 млн тонн — один из самых высоких показателей за последние десятилетия. При этом основной вклад в рост производства обеспечивают сельхозорганизации, где продолжается модернизация производственных мощностей и развитие крупных молочных комплексов.