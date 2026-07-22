Доля новостроек по 214-ФЗ в Сочи выросла до 65%

Доля жилых комплексов, реализуемых в Сочи в соответствии с требованиями федерального закона №214-ФЗ, за последние пять лет увеличилась в 2,5 раза. По данным группы «Мантера», если в 2021 году такие проекты занимали 26% рынка новостроек, то по итогам весны 2026 года их доля достигла 65%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как отмечают аналитики компании, в 2021–2022 годах структура рынка практически не менялась: проекты, реализуемые с использованием механизма эскроу-счетов, занимали около четверти общего объема предложения. Существенные изменения произошли в 2023 году, когда доля таких объектов впервые превысила половину рынка.

Коммерческий директор группы «Мантера» Ольга Трояновская сообщила, что переломным для рынка стал именно 2023 год. По ее словам, тогда из 39 строящихся жилых комплексов уже 20 реализовывались по 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов, а доля таких проектов достигла 51%. В последующие годы эта тенденция сохранилась, и по итогам весны 2026 года показатель вырос до максимальных за последние годы 65%.

В настоящее время в Сочи строятся 37 жилых комплексов, из которых 24 реализуют по 214-ФЗ. При этом потенциал для дальнейшего роста сохраняется, поскольку около трети строящихся объектов по-прежнему возводят без использования механизма эскроу-счетов.

Мария Удовик