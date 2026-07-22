Ущерб почве от разлива нефтепродуктов в Новошахтинске превысил 2,6 млн рублей

Следственный отдел по Новошахтинску возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании, занимающейся производством нефтепродуктов. Фигурантке инкриминируют нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по март 2026 года директор допустила грубые нарушения правил обращения с отходами на промышленном объекте. На земельном участке, относящемся к категории земель населенных пунктов, она организовала перекрытие почвенного покрова производственными отходами, а также разместила металлические емкости с нефтепродуктами на площадке без твёрдого водонепроницаемого покрытия. В результате произошли проливы нефтепродуктов, повлекшие загрязнение почвы. Ущерб, причинённый почве как объекту окружающей среды, составил более 2,6 млн руб.

В настоящее время следователи регионального СК совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Мария Хоперская