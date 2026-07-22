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На проспекте Культуры самосвал насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

В Калининском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием самосвала. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте

От полученных травм пешеход скончался на месте

Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

От полученных травм пешеход скончался на месте

Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Авария произошла около 11:20 у дома 19 по проспекту Культуры. По предварительным данным, 50-летний водитель самосвала Shacman сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Карина Дроздецкая

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