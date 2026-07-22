Санаторий Андрея Малахова в Мурманской области задолжал ФНС 3,6 млн рублей

Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» в городе Апатиты Мурманской области накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 3,6 млн рублей. Такие данные содержатся в системе «Прозрачный бизнес» ФНС России, пишет РБК Мурманск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В санаторно-гостиничном комплексе «Изовела», соучредителем которого является Андрей Малахов, выявлен многомиллионный налоговый долг

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ В санаторно-гостиничном комплексе «Изовела», соучредителем которого является Андрей Малахов, выявлен многомиллионный налоговый долг

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По состоянию на 1 июня 2026 года задолженность предприятия включает около 2 млн рублей по налогу на добавленную стоимость и более 1,5 млн рублей по страховым взносам. При этом, согласно данным ФНС, еще в апреле текущего года налоговая задолженность у компании отсутствовала.

Это не первый случай возникновения долгов перед бюджетом. По информации системы «Прозрачный бизнес», к маю 2025 года санаторно-гостиничный комплекс уже накопил более 1,9 млн рублей задолженности по налогу при упрощенной системе налогообложения, НДФЛ, НДС и туристическому налогу, который действует в Мурманской области с 2025 года.

Соучредителем ООО «СГК "Изовела"» является телеведущий Андрей Малахов, уроженец Апатитов. В 2022 году он восстановил здание бывшего советского санатория и стал владельцем 51% уставного капитала компании, управляющей здравницей.

Матвей Николаев