В Петербурге начали тестировать турникеты на городских причалах

В Санкт-Петербурге на причалах «Адмиралтейство» и «Петропавловская крепость» начали тестировать турникетную систему доступа. Об этом сообщили в транспортном блоке правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас оборудование работает в тестовом режиме

Фото: t.me / transportniytseh Сейчас оборудование работает в тестовом режиме

Фото: t.me / transportniytseh

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. После ввода в эксплуатацию система позволит контролировать доступ на причалы, ограничивать несанкционированный проход, фиксировать пассажиропоток в режиме реального времени с привязкой к судовладельцам и перевозчикам, а также учитывать загрузку водных маршрутов.

Карина Дроздецкая