В Петербурге начали тестировать турникеты на городских причалах
В Санкт-Петербурге на причалах «Адмиралтейство» и «Петропавловская крепость» начали тестировать турникетную систему доступа. Об этом сообщили в транспортном блоке правительства региона.
Сейчас оборудование работает в тестовом режиме
Фото: t.me / transportniytseh
Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. После ввода в эксплуатацию система позволит контролировать доступ на причалы, ограничивать несанкционированный проход, фиксировать пассажиропоток в режиме реального времени с привязкой к судовладельцам и перевозчикам, а также учитывать загрузку водных маршрутов.