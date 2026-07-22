Петербуржцы смогут подать заявку для голосования на другом участке через МФЦ

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 22 июля подписал соглашение о взаимодействии с директором городского ГКУ «МФЦ» Максимом Александровым, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Предполагается, что горожане и жители других регионов смогут подать заявки на включение в программу «Мобильный избиратель» для голосования на «чужом» избирательном участке в 64 отделениях МФЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургские избиратели получат возможность подать заявку для голосования на другом участке через МФЦ, заявил Максим Мейксин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербургские избиратели получат возможность подать заявку для голосования на другом участке через МФЦ, заявил Максим Мейксин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Принимать заявки от избирателей будут с 3 августа по 14 сентября. Так, избиратель, например, из Москвы сможет проголосовать в Петербурге за партийный список кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в выборах депутатов городского Заксобрания через “Мобильного избирателя” можно будет из другого района Петербурга. Оставить голос за кандидата на муниципальных выборах таким образом не получится.

«В любом случае мы призываем аккуратно отнестись к этой услуге, исходя из того, что теряется возможность проголосовать за кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. <…> Искренне приглашаем избирателей проголосовать на своих избирательных участках, но если это неудобно избирателю — он может подать заявление»,— сказал глава ГИК Мейксин журналистам.

По словам председателя избиркома, в прошлую избирательную кампанию в 2024 году услугой «Мобильный избиратель» воспользовались несколько десятков тысяч человек. Сейчас в Петербурге насчитывается свыше 4 млн избирателей. Услуга действует по всей стране. Впервые такой механизм применили на президентских выборах в 2018 году. Он стал заменой открепительным удостоверениям, которые часто критиковали электоральные эксперты из-за слабого контроля за таким способом голосования.

Константин Леньков