Глава Карелии Артур Парфенчиков за год заработал 14,7 млн рублей

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков в 2025 году заработал 14,7 млн рублей. Сведения о доходах главы региона опубликованы на сайте ЦИК — господин Парфенчиков участвует в выборах депутатов Государственной думы. Он заявлен в региональной группе кандидатов №42 по списку «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным последней опубликованной декларации господина Парфенчикова, в 2021 году его доход составлял 11,8 млн рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ По данным последней опубликованной декларации господина Парфенчикова, в 2021 году его доход составлял 11,8 млн рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Источниками доходов господин Парфенчиков указал губернаторскую зарплату, сдачу имущества в аренду и прокуратуру Карелии (чиновник начинал карьеру в органах надзорного ведомства). На момент подачи декларации на счетах губернатора оставалось 3,8 млн рублей.

Во владении губернатора находится земельный участок в Карелии, а также две квартиры: в Москве и в республике. Также он задекларировал садовый дом в Карелии. Транспортных средств на главу региона не оформлено.

По данным последней опубликованной декларации господина Парфенчикова, в 2021 году его доход составлял 11,8 млн рублей. Чуть меньше половины, 4,2 млн рублей, он получил за сдачу квартиры в аренду. Список декларируемого имущества у губернатора за это время не изменился.

Карельский губернатор обогнал по доходам своего коллегу из соседней Мурманской области. Андрей Чибис, который идет на выборы Госдумы по той же региональной группе, отчитался о доходе в 5,1 млн рублей.

Константин Леньков