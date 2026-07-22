«Свеза» инвестировала 55 млн рублей в модернизацию комбината в Вологодской области

Лесопромышленный холдинг «Свеза» направил 55 млн рублей на модернизацию комбината «Свеза Новатор» в Великоустюгском округе Вологодской области по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комбинат «Свеза Новатор» обновил оборудование в рамках инвестпрограммы

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Комбинат «Свеза Новатор» обновил оборудование в рамках инвестпрограммы

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Инвестиционная программа предусматривает обновление производственного оборудования, модернизацию инженерной инфраструктуры и внедрение технологий машинного зрения. Основная часть работ направлена на повышение надежности производства и эффективности технологических процессов.

Одним из ключевых проектов стала замена оборудования в лущильном цехе — одном из основных подразделений по выпуску фанеры. Здесь установили новую рубительную машину стоимостью около 27 млн рублей, которая пришла на смену агрегату 2016 года выпуска, выработавшему свой ресурс.

Кроме того, на предприятии заменили щеповые транспортеры №2 и №3 общей протяженностью 70 метров. Вместо стандартных электродвигателей на них установили частотные преобразователи, позволяющие гибко регулировать скорость подачи щепы. В 2026 году на реализацию этого проекта направили 16 млн рублей. Программа модернизации рассчитана на четыре года и предусматривает замену девяти транспортеров.

Матвей Николаев