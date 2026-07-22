Эфир ярославского областного телеканала приостановлен

Вещание областного телеканала «ЯПервый» (принадлежит правительству региона) приостановлено из-за повреждения оборудования в результате ошибки подрядчика и осадков. Об этом сообщил сам телеканал.

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В помещениях телеканала в здании правительственного квартала на улице Советской ведется капитальный ремонт. На сайте телеканала сообщается, что подрядчик демонтировал кровельное покрытие, но не обеспечил временную защиту от осадков.

«В результате сильного ливня в пристройке, где располагается наше оборудование, случился потоп. Сегодня комиссия выехала на объект. По результатам осмотра составлен акт, фиксирующий факт причинения ущерба. Сейчас команда инженеров и техников работает над устранением проблем и в экстренном режиме пытается восстановить работу всех систем»,— говорится в сообщении телеканала.

Вещание приостановлено с вечера 21 июля, когда в Ярославле начался дождь. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате ливня затопленными оказались улицы и переход на железнодорожном вокзале.

Алла Чижова