Житель Нижегородской области похитил топливо в Удмуртии на 450 тысяч рублей

В Балезинском районе Удмуртии сотрудники уголовного розыска задержали жителя Нижегородской области, подозреваемого в хищении дизельного топлива на сумму 450 тыс. руб. Об этом сообщает МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Задержанный ранее работал в организации, занимающейся грузовыми перевозками. После окончания трудового договора он уехал к родственникам в поселок Балезино, забыв вернуть топливную карту работодателю. Позже мужчина обнаружил, что она продолжает пополняться, и решил этим воспользоваться.

На автозаправочных станциях Балезинского района фигурант предлагал водителям заправляться по сниженной стоимости. Когда сотрудники организации грузовых перевозок провели учет горюче-смазочных материалов, выяснилась недостача. За два месяца подозреваемый похитил 4,4 тыс. литров дизельного топлива.

Следственный отдел ОМВД России «Балезинский» возбудил уголовное дело по ст. 158 УК (кража в крупном размере). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

Карина Пырина