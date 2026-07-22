Турпоток в Калининградскую область сократился на 11% в первом полугодии

Туристический поток в Калининградскую область по итогам первого полугодия 2026 года сократился примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в прямом эфире РИЦ ТАСС сообщила директор туристско-информационного центра региона Галина Офицерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградские отельеры сообщили о падении турпотока в первой половине года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Калининградские отельеры сообщили о падении турпотока в первой половине года

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По ее словам, снижение числа путешественников фиксирует не только туристско-информационный центр, но и представители гостиничного и ресторанного бизнеса.

«К сожалению, у нас ощущается спад туристического потока. Даже у нас в информационном центре, где с каждым годом стабильно увеличивалось количество индивидуальных туристов, в этом году по итогам первого полугодия фиксируется спад порядка 11% по отношению к прошлому году», — отметила Офицерова.

Снижение спроса отразилось и на загрузке гостиниц. Если в январе и феврале отели, по оценке экспертов, отработали на уровне прошлого года, то в марте и апреле показатели снизились. В мае ситуация стабилизировалась, однако июнь оказался наиболее сложным месяцем: загрузка гостиниц сократилась примерно на 13%, а у некоторых объектов — до 20%.

При этом в туристско-информационном центре рассчитывают на восстановление спроса во второй половине лета. По словам Галины Офицеровой, уже сейчас поступает большое количество заявок как от индивидуальных путешественников, так и от организованных туристических групп, планирующих поездки в Калининградскую область в августе и начале сентября.

Матвей Николаев