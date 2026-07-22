Ставропольская пенсионерка потеряла 2,5 млн рублей в попытке продать брюки

Попытка продать брюки через интернет обернулась для 75-летней жительницы Ставрополя потерей свыше 2,5 млн руб.: аферисты, действуя под видом банковских служащих, вынудили пенсионерку сдать украшения в ломбард и перевести накопления на подконтрольные им счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Рядовое объявление о продаже предмета одежды превратилось для пожилой ставропольчанки в финансовую катастрофу. Женщина разместила в сети предложение о продаже брюк, после чего с ней вышел на связь человек, представившийся потенциальным покупателем. Вместо обсуждения покупки он направил пенсионерке ссылку, перейдя по которой та увидела на экране своего телефона сообщение о предполагаемом взломе устройства.

Следом женщине позвонил некто, назвавшийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший убедил ее в том, что персональные данные оказались в руках злоумышленников, и под предлогом сохранности сбережений потребовал незамедлительных действий. Следуя его инструкциям, пенсионерка отнесла имевшиеся у неё драгоценности в ломбард, а полученные средства вместе с личными накоплениями перечислила на так называемый «безопасный счет».

Осознать произошедшее женщине помогла дочь, которой та рассказала о звонках и переводах. Только после этого разговора 75-летняя ставропольчанка обратилась в полицию. Совокупный размер ущерба, по данным правоохранителей, превысил 2,5 млн руб. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Схема, примененная аферистами, относится к числу наиболее распространенных: злоумышленники намеренно выбирают в качестве мишеней пожилых людей, размещающих безобидные объявления в интернете. Вредоносная ссылка служит отправной точкой для психологической манипуляции, а инсценировка звонка из банка создает у жертвы ощущение неотложной угрозы.

Полиция настоятельно призывает граждан не переходить по ссылкам от незнакомых людей и не осуществлять никаких денежных операций по телефонным указаниям посторонних лиц. Понятия «безопасный счет» в банковской практике не существует — это исключительно инструмент мошенников.

Станислав Маслаков