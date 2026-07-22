В Петербурге предложили ввести водительские права для электросамокатов

В Санкт-Петербурге предложили ввести отдельную категорию водительского удостоверения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой выступил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургское ГАМ предложило ввести водительские права для электросамокатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербургское ГАМ предложило ввести водительские права для электросамокатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

О предложении представитель Госавтоинспекции рассказал в ходе пресс-конференции ТАСС. По его словам, рост популярности электросамокатов требует дополнительных мер регулирования.

«У нас бум самокатов. Конкретно наша инициатива — на лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, должна быть отдельная категория водительского удостоверения. Кикшеринг должен перед тем, как разрешить доступ к управлению самокатом, запросить документ, подтверждающий разрешение», — заявил Ахминов.

Согласно инициативе, сервисы аренды электросамокатов могут обязать проверять наличие соответствующего водительского удостоверения перед предоставлением пользователю доступа к поездке.

Матвей Николаев