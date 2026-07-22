Угледобыча в Ростовской области за полугодие превысила 2,2 млн тонн

Угледобывающие предприятия Ростовской области за январь–июнь 2026 года извлекли более 2,2 млн т угля — примерно столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В первом полугодии рост добычи зафиксирован на предприятиях ООО «Шахтоуправление Садкинское» и АО «Донуголь». АО «Шахтоуправление Обуховская» сохранило показатели на уровне прошлого года — около 700 тыс. т.

Прогноз по объему добычи угля в регионе на 2026 год «соответствует прошлогоднему уровню и составляет 4,5 млн т. На территории Ростовской области разведано порядка 6,5 млрд т угольных ресурсов. В настоящее время добыча ведется на четырёх шахтах.

Мария Хоперская