Спасатели МЧС эвакуировали сапсерфера в акватории Сочи

Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь 46-летнему жителю Сочи, которого унесло в море во время катания на сапборде. Мужчину обнаружили примерно в 500 м от берега и доставили на сушу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Инцидент произошел в акватории возле пляжа «Светлячок». По информации пресс-службы ЮРПСО МЧС России, сигнал о необходимости помощи поступил от пляжного спасателя. Он сообщил, что сапсерфер находится на значительном удалении от берега уже более полутора часов и не может самостоятельно вернуться.

После получения сообщения сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО вышли в море на катере и приступили к поискам. Мужчину обнаружили примерно в 500 м от береговой линии. В момент прибытия спасателей он находился на сапборде в зоне движения маломерных судов и катеров.

Сотрудники МЧС помогли 46-летнему сочинцу подняться на катер и доставили его на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

В спасательном отряде отметили, что длительное пребывание на воде вдали от берега, особенно в районах интенсивного движения плавсредств, может представлять опасность для жизни и здоровья. Специалисты напоминают, что при использовании сапбордов необходимо учитывать погодные условия, силу ветра и течения, а также не удаляться на значительное расстояние от береговой линии без соответствующей подготовки и средств связи.

Это не первый случай, когда спасателям приходится оказывать помощь отдыхающим в Краснодарском крае. Ранее сотрудники ЮРПСО эвакуировали туристку, получившую травму ноги на маршруте между Бзерпинским карнизом и озером Малое в Сочи. Пострадавшей оказали первую помощь, зафиксировали поврежденную конечность и доставили ее в медицинское учреждение. Также помощь спасателей потребовалась в районе села Сукко под Анапой, где 20-летний молодой человек оказался на крутом горном склоне и не смог самостоятельно спуститься. Сотрудники экстренных служб с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали его в безопасное место.

Мария Удовик