Два населенных пункта Дагестана остаются без связи с миром после июльских ливней

Три волны интенсивных осадков, прокатившихся по Дагестану в начале и середине июля 2026 года, нанесли существенный урон сети региональных и межмуниципальных автодорог. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики опубликовало оперативную сводку о положении дел на 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Наиболее ранний инцидент был зафиксирован 8 июля в 16:00 на региональной трассе Мамраш — Ташкапур — Араканский мост. На перегоне с 200-го по 207-й километр, пролегающем между Кикуни и Красным мостом, критический подъем воды в реке Каракойсу спровоцировал размыв дорожной полки. Проезд по этому участку заблокирован, транспортный поток перераспределен на объездной коридор.

Сообщение с Гергебильским, Гунибским и Чародинским районами теперь осуществляется по маршруту Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Гуниб — Цуриб. Восстановительные работы ведутся с 15 июля; на объект выведены два тяжёлых гусеничных экскаватора.

На следующий день, 9 июля в полдень, на трассе Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка была выявлена деформация пролетного строения моста на 133-м километре 82-м метре (Красный мост). Движение через переправу прекращено до завершения обследования промежуточной опоры и спада паводка. Аварийно-восстановительные работы начнутся после оценки технического состояния опорных конструкций.

На период ограничений транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком обеспечено по двум альтернативным маршрутам: Махачкала — Буйнакск — Временный посёлок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда, а также Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда.

В Дахадаевском районе сход оползня на автодороге Ашты — Дирбакмахи лишил транспортного подъезда одноименное село. Ликвидация последствий ведется в сложных условиях: работы тормозят продолжающиеся дожди и нестабильный уровень воды в русле местной речки. По предварительным расчётам, открытие проезда по временной схеме запланировано на 24 июля 2026 года.

На автодороге Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост движение остается закрытым на участке Шамилькала — Временный посёлок. Полотно трассы размыто в результате аварийного водосброса с плотины Ирганайской ГЭС. Объехать поврежденный отрезок можно через Майданское — Балахани — Харачи — Унцукуль — Временный поселок. Восстановительные работы продолжаются; ориентировочное открытие проезда по временной схеме — 15 августа.

В Чародинском районе закрыт подъезд к селу Цемер, где повреждены мостовые конструкции. Аварийно-восстановительная кампания уже начата, однако сроки её завершения пока не определены из-за неблагоприятной метеообстановки и медленного схода воды. Информация об открытии движения будет доведена до жителей отдельно.

Станислав Маслаков