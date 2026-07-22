Поезд Петербург — Архангельск временно перейдет на ежедневное расписание

Поезд № 10/9, следующий между Санкт-Петербургом и Архангельском, с конца июля до середины сентября будет курсировать ежедневно. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФПК увеличит частоту рейсов между Петербургом и Архангельском

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ ФПК увеличит частоту рейсов между Петербургом и Архангельском

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас состав выполняет рейсы четыре раза в неделю, однако на период повышенного спроса перевозчик увеличит частоту движения. Дополнительные отправления из Архангельска назначены с 30 июля по 10 сентября, а из Санкт-Петербурга (Ладожский вокзал) — с 1 августа по 12 сентября.

В состав поезда входят вагоны с местами для сидения, купейные и плацкартные вагоны. Для пассажиров с ограниченной мобильностью предусмотрено специализированное купе с местом для сопровождающего. Кроме того, в некоторых вагонах разрешена перевозка домашних животных.

В ФПК отметили, что после изменения расписания поезд будет ежедневно связывать Санкт-Петербург и Архангельск почти до середины сентября.

Матвей Николаев