КЧР рассчитывает принять 2,5 млн гостей по итогам года после роста турпотока на 14%

Республиканские власти зафиксировали устойчивый подъем интереса к Карачаево-Черкесии со стороны российских туристов. По данным профильного ведомства, с января по июнь 2026 года регион принял более 1,7 млн гостей. Относительно того же отрезка 2025 года прирост составил 14%, пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

До конца года министерство рассчитывает выйти на отметку в 2,5 млн посещений. Ключевую роль в формировании туристического потока играют всесезонные рекреационные кластеры — Теберда-Домбай и Архыз, которые стабильно привлекают любителей как зимнего, так и летнего отдыха.

В ведомстве связывают достигнутые показатели с планомерным наращиванием инфраструктурных мощностей и целенаправленной работой по повышению качества обслуживания туристов. «Наблюдается очевидный рост интереса к внутреннему туризму в целом и к активному, экологическому отдыху в частности. Природно-климатические особенности нашего региона — горные ландшафты, чистейшие реки, уникальные экосистемы — создают идеальные условия для развития этих направлений», — отметили в министерстве.

Нынешние результаты опираются на уже сложившуюся динамику роста. По данным 2025 года число официально размещенных туристов в республике увеличилось в 2,4 раза и достигло 314,3 тыс. человек, а оборот средств размещения вырос в 3,1 раза — до 2,8 млрд руб. Тогда же КЧР возглавила общероссийский рейтинг по темпам увеличения совокупного турпотока: показатель прибавил 86%, поднявшись до 1,3 млн человек за год.

Станислав Маслаков