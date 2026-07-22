В Ярославле образовался провал асфальта на перекрестке

В Ярославле на перекрестке улиц Чехова и Угличской обвалился асфальт. Кадрами очевидцы поделились в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

На опубликованных фотографиях видно, что провал находится на углу у «Тензора». Место огорожено сигнальными столбиками, а из ямы торчат ветки дерева. В мэрии «Ъ-Ярославль» сообщили, что на месте уже работают специалисты.

В связи с провалом изменена схема движения автобуса № 58 «Нижний поселок - Фабрика «Красный Перевал». На участке между остановками «Юный техник», «Проспект Ленина» и «Улица Добрынина» в обоих направлениях автобусы едут по улицам Угличской и Добрынина с исключением остановок «Поликлиника СЖД», «Улица Чехова», «Улица Белинского» и «Улица Жукова» на улице Чкалова. При этом включены в маршрут дополнительные остановки — «Госпиталь», «Музей боевой славы», «Леонтьевское кладбище» и «Улица Жукова» на улице Угличской.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после ночного дождя улицы города оказались затоплены. На вокзале Ярославль-Главный из-за подтопления был закрыт пешеходный тоннель к платформам.

Алла Чижова