Высокие волны мешают спасателям продолжить поиски двух туристов на Ладоге

Поиски двух туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на Ладожском озере после шторма, временно осложнены из-за высокой волны. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин после общения с руководителем Сортавальского поисково-спасательного отряда Алексеем Ильиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели готовы выйти в акваторию, однако сделать это пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Спасатели готовы выйти в акваторию, однако сделать это пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По его словам, спасатели готовы выйти в акваторию, однако сделать это пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. Поисковые работы продолжаются, при этом каждый отряд обследует закрепленный за ним участок. Сортавальские спасатели работают в районе Вяттико-Березово.

Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихой. Из-за сильного ветра суда вынесло в акваторию Ладожского озера. Позже 12 туристов удалось эвакуировать в безопасное место, поиски еще двух человек продолжаются.

Карина Дроздецкая