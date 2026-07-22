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Высокие волны мешают спасателям продолжить поиски двух туристов на Ладоге

Поиски двух туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на Ладожском озере после шторма, временно осложнены из-за высокой волны. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин после общения с руководителем Сортавальского поисково-спасательного отряда Алексеем Ильиным.

Спасатели готовы выйти в акваторию, однако сделать это пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий

Спасатели готовы выйти в акваторию, однако сделать это пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Спасатели готовы выйти в акваторию, однако сделать это пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По его словам, спасатели готовы выйти в акваторию, однако сделать это пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. Поисковые работы продолжаются, при этом каждый отряд обследует закрепленный за ним участок. Сортавальские спасатели работают в районе Вяттико-Березово.

Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках из Приозерска по реке Тихой. Из-за сильного ветра суда вынесло в акваторию Ладожского озера. Позже 12 туристов удалось эвакуировать в безопасное место, поиски еще двух человек продолжаются.

Карина Дроздецкая

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