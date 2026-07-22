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Посещаемость ТЦ Ростова-на-Дону упала на 10–30%

Посещаемость части торговых и торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону сократилась на 10–30% в 2026 году. Об этом сообщила Деловая газета «Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Власти объяснили снижение трафика сезонностью, масштабами объектов, их расположением и составом арендаторов. Кроме того, в администрации указали на влияние электронной коммерции: часть потребительского спроса смещается в онлайн-канал продажи товаров и услуг.

Всего в Ростове-на-Дону работают 32 торговых и торгово-развлекательных центра. Ежедневная посещаемость в ряде из них варьируется от 2 тыс. до 45 тыс. человек.

Мария Хоперская

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