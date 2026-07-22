Свердловскую область на два дня накроет смог. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20:00 22 июля до 20:00 24 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на этой неделе прогнозируется жаркая и преимущественно сухая погода. Осадки, связанные с уходящим циклоном, ожидаются только в понедельник по югу и юго-востоку региона.

Полина Бабинцева