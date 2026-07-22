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Орнелла Мути и ее дочь рассматривают покупку дома в Петербурге

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли, рассматривают возможность покупки дома в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом госпожа Ривелли рассказала РИА Новости.

Семья намерена подать документы на получение российского гражданства

Семья намерена подать документы на получение российского гражданства

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Семья намерена подать документы на получение российского гражданства

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По ее словам, они намерены подать документы на получение российского гражданства. Певица Ривелли отметила, что у семьи есть русские корни, а Россию они считают близкой страной.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома»,— прокомментировала Найке Ривелли.

Певица добавила, что они не сталкивались с критикой из-за поездок в Россию или планов получить российские паспорта. В будущем семья также рассматривает возможность перевезти в Россию других родственников.

Карина Дроздецкая

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