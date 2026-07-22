В Ростовской области ограничили въезд в леса до 13 августа

В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств на их территорию. Одновременно усилен мониторинг пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения действуют до 13 августа. При необходимости режим может быть продлён.

О замеченных возгораниях или задымлении необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

По данным Ростгидрометцентра, сегодня и до конца 23 июля в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в городах Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Новочеркасск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также в Азовском, Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Красносулинском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Морозовском, Тацинском, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Советском районах.

Мария Хоперская