Четыре новые школы откроются в Ростовской области 1 сентября

В Ростовской области с 1 сентября начнут работу четыре новые школы. Три из них построены застройщиками за собственные средства в рамках комплексного развития территорий — одновременно с возведением жилых микрорайонов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В микрорайоне Новый Ростов откроется школа на 1100 мест. В ней оборудуют бассейн, актовый зал, столовую, спортивные и тренажёрные залы, стадион и амфитеатр. В районе Вертолетное поле возводится модульная школа на 400 мест — пока только для учеников начальных классов, чтобы решить проблему нехватки школьных мест. Более крупное учебное заведение на 1120 мест появится в этом районе к 2030 году.

В Пролетарском районе Ростова, в ЖК «61 квартал», откроется школа на 300 мест. В ней разместятся спортивный и хореографический залы, актовый зал, столовая, медблок, кабинеты психолога и логопеда, библиотека, классы 3D-моделирования и робототехники, а также медиацентр. На территории учреждения будут оборудованы футбольное, баскетбольное и волейбольное поля и тренажёры.

В Красном Сулине завершилось строительство начальной школы на 100 мест. Новый учебный блок соединён с основным зданием галереей. Дополнительные классы позволят всем ученикам заниматься в первую смену. Также построен пищеблок со столовой для всех учащихся.

Кроме того, к 1 сентября после капитального ремонта откроются пять школ — в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Кашарском районах.

Мария Хоперская