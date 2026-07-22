Почти 25 тыс. животных перевезли на уральских поездах в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года в уральских поездах дальнего следования перевезли около 25 тыс. домашних животных, из которых почти 22 тыс. ехали с владельцами, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Еще 2,5 тыс. были отправлены в багажных купе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

В основном среди питомцев были собаки и кошки, однако перевозились также шиншиллы, сурикаты, попугаи, белка и ящерица. Основными направлениями стали маршруты из Екатеринбурга и Тюмени в Москву и Санкт-Петербург.

С августа 2025 года перечень допустимых к перевозке видов животных расширен и включает почти 40 наименований. Мелкие домашние животные, включая кошек и собак, должны находиться в переносках, которые помещаются на местах для ручной клади. Размер переноски не должен превышать 180 см по сумме трех измерений. Крупные и служебные собаки перевозятся под присмотром владельцев в отдельном купе при условии полного выкупа всех мест.

Ирина Пичурина