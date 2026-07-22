«Новая вторичка» в Ижевске стоила в июне на 7,1% дороже новостроек

«Новая вторичка» на рынке недвижимости Ижевска оказалась на 7,1% дороже новостроек: в июне 1 кв. м в этих сегментах в среднем оценивался в 157,6 и 147,2 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщает сервис аналитики для девелоперов «Объектив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К «новой вторичке» относят дома, введенные в эксплуатацию в 2020-2026 годах. Сейчас она составляет 29% от объема вторичного рынка Ижевска, или 29,6 тыс. кв. м. При этом объем предложения на первичном рынке оценивается в 394,7 тыс. кв. м — это в 3,8 раза больше, чем на вторичке в целом.

«В текущих рыночных условиях покупатель получил уникальную возможность сопоставить два близких по качеству продукта — и “новая вторичка” объективно демонстрирует более высокую потребительскую ценность по сравнению со строящимся жильем,— считает коммерческий директор сервиса Ксения Чернецкая.— Покупатель может опираться на фактически сложившуюся картину качества жизни и благоустройства территории, учитывать <..> инфраструктуру, получить готовую квартиру с ремонтом, а также минимизировать риски — в том числе связанные с потенциальным долгостроем или отклонением от заявленных застройщиком параметров».

Госпожа Чернецкая добавила, что принципиальным фактором остается возможность немедленного заселения в квартиру на «новой вторичке», что напрямую влияет на экономическую эффективность сделки.

Таким образом, считают аналитики портала, в некоторых локациях «новая вторичка», растущая в том числе за счет выхода в продажу «инвестиционных» квартир от физлиц, формирует конкурентное поле новостройкам, оттягивая ограниченный спрос.

Напомним, девелоперы в Удмуртии сократили в ввод жилья в первом полугодии на 20% до 314 тыс. кв. м.