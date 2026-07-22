Минприроды Ставрополья утверждает, что воздух в Невинномысске чист

Лабораторный анализ проб воздуха, отобранных в Невинномысске на Ставрополье, не выявил превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«По итогам замеров превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Угрозы химического загрязнения нет», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Поводом для экологического мониторинга стал масштабный пожар на логистическом комплексе Wildberries, вспыхнувший в результате удара беспилотников на окраине города. Основательница маркетплейса Татьяна Ким подтвердила в социальных сетях, что атакам подверглись распределительные центры компании сразу в двух городах — Невинномысске и Краснодаре.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о произошедшем в ночные часы: первоначально речь шла о складском объекте, впоследствии глава региона уточнил, что горит именно логистический комплекс. По данным на 05:50 среды, за медицинской помощью обратились пятеро. К 8:28 один из них был доставлен в стационар, однако его жизни ничто не угрожает.

На территории, охваченной возгоранием, введён режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Краевая прокуратура развернула работу горячей линии для жителей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте — в связи с атаками на логистические объекты в обоих городах, сообщила пресс-служба ведомства.

Удар пришелся по городу с непростым экономическим значением для региона: Невинномысск входит в число российских моногородов и располагает территорией опережающего социально-экономического развития. Статус резидента этой площадки получили 53 предприятия. Промышленный облик города определяют два крупных производителя — АО «Невинномысский Азот», специализирующееся на выпуске минеральных удобрений, и компания «Арнест», занимающаяся производством бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции.

Станислав Маслаков