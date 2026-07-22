Флит Лизинг снизил авансы по ключевым программам

Компания обновила условия финансирования для легковых автомобилей, грузовой и специальной техники.

Фото: пресс-служба «Флит Автолизинг»

Текущая доработка облегчает бизнесу обновление основных средств.

По продукту «Быстрый лизинг» клиент может оформить сделку с авансом от 10%. Программа распространяется на новые легковые автомобили, автомобили по параллельному импорту и машины с пробегом из собственного стока Флит Лизинга. Максимальная сумма финансирования составляет 20 млн рублей.

Флит Лизинг также обновил программу «Стандарт». Для грузовых автомобилей и спецтехники высоких категорий риска компания снизила минимальные авансы, а техника из собственного стока теперь доступна с авансом от 15%.

«Бизнесу важно сохранять оборотные средства и при этом не откладывать обновление парка. Снижение минимальных авансов по самым востребованным продуктам помогает большему числу компаний получить финансирование на комфортных условиях, а нам сохранить взвешенный подход к управлению рисками и устойчивость портфеля», – отмечает руководитель отдела развития продуктов Флит Лизинг Александр Глужецкий.

По итогам первого квартала 2026 года Группа Флит (входит в Инсайт Лизинг), входит в число крупнейших лизинговых компаний России. Согласно рэнкингу Эксперт РА, компания занимает 12 место на рынке, 10 место в сегменте легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, 12 место – в грузовом транспорте, 8 место – в строительной и дорожной технике и 3 место – в сельскохозяйственной технике. Новые условия стали частью работы компании по развитию продуктовой линейки и расширению доступа бизнеса к финансированию.

ООО «Флит Автолизинг»

ИНН: 7705757890