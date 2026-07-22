Удмуртия планирует нарастить экспорт продукции субъектов МСП до $250 млн

Удмуртия планирует к 2030 году увеличить экспорт продукции малого и среднего бизнеса на две трети — до $250 млн. Республика намерена расширять не только традиционные поставки, но и выводить на внешние рынки неочевидные товары и услуги, рассказала министр экономики Удмуртии Анна Слугина во время всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта 22 июля, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

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«Потенциал экспорта Удмуртской Республики настолько высок, что мы даже иногда не подозреваем, какая продукция у нас производится и что ее можно экспортировать,— отметила спикер.— На сегодняшний день это свадебные платья, оборудование для тяжелой металлургии, станки, грибница, веники, мед <...> очень широкая линейка»,— сказала она.

На вопрос корреспондента «Ъ-Удмуртия» о доле оборонной продукции в экспорте республики госпожа Слугина ответила, что такая информация не распространяется.

Министр отметила, что сейчас власти стараются привлекать к экспорту молодые компании, которые до этого не делали поставок за границу. В экспортную линейку теперь входят IT-решения, продукция креативных индустрий. Спикер также подчеркнула, что у Удмуртии широкий потенциал по услугам — это здравоохранение, образование, туризм.

По словам Анны Слугиной, власти делают ставку на туризм: в Удмуртии находится международный аэропорт, путешественники приезжают на крупные мероприятия, такие как музыкальный фестиваль Чайковского.

Напомним, внешнеторговый оборот Удмуртии в 2025 году вырос на 18,1%. По словам премьера республики Романа Ефимова, торговыми партнерами региона стали 90 стран.

Карина Пырина