Средняя цена новостроек в Петербурге за год выросла на 20%

Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке Петербурга за год выросла на 20% и достигла 13,2 млн рублей за лот, или 346,6 тыс. рублей за квадратный метр. Основной рост цен пришелся на второе полугодие 2025 года, тогда как в первой половине 2026-го рынок перешел к более умеренной динамике, отмечают аналитики группы RBI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на новостройки в Петербурге сохранился, несмотря на рост цен

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Спрос на новостройки в Петербурге сохранился, несмотря на рост цен

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным компании, за первые шесть месяцев 2026 года квартиры в новостройках комфорт-класса подорожали примерно на 6%, а в премиальном сегменте — на 2%. Эксперты ожидают, что во втором полугодии темпы роста цен останутся сопоставимыми с учетом изменений в ипотечном законодательстве и денежно-кредитной политике Банка России.

Спрос на первичном рынке при этом остается стабильным. По итогам первого полугодия в Петербургской агломерации заключили около 15,5 тыс. сделок с новостройками. В общей сложности покупатели приобрели 594 тыс. кв. м жилья — лишь на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики платформы TrendAgent отмечают, что в июне 72,5% сделок пришлось на квартиры стоимостью до 270 тыс. рублей за квадратный метр. В наиболее дорогом сегменте — свыше 600 тыс. рублей за «квадрат» — за месяц было продано всего семь квартир. Основной спрос сосредоточился в наиболее доступном ценовом диапазоне, соответствующем возможностям покупателей по ипотеке и первоначальному взносу.

Доля ипотечных сделок, включая покупки с использованием материнского капитала, в июне выросла до 75,46% против 67,28% месяцем ранее. Одновременно доля сделок с рассрочкой сократилась с 17,54% до 13,57%, однако именно этот способ покупки обеспечил самый высокий средний чек — 11,37 млн рублей.

Матвей Николаев