На Урале зафиксировали незначительный рост заболеваний из-за стресса

Уровень заболеваемости психическими расстройствами в Свердловской области сохраняется примерно на одном уровне с болезнями нервной системы, сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения региона Олег Сердюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, фиксируется незначительный рост обращений, однако происходит он преимущественно за счет непсихотических расстройств, связанных с реакцией организма на стресс. Существенного всплеска случаев посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) не зафиксировано. «Стрессовая реакция на такие чрезвычайные события, как паводок, и сопутствующие ей заболевания не окажут существенного влияния на областную статистику»,— подчеркнул Олег Сердюк.

Главный внештатный специалист-невролог Свердловской области Андрей Смолкин отметил, что статистика заболеваний нервной системы в регионе остается стабильной на протяжении последних трех лет. Лидирующие позиции занимают цереброваскулярные патологии (инсульты и хронические нарушения кровообращения мозга), а также болезни периферической нервной системы. На эпилепсию, мигрени и рассеянный склероз приходится около 5-7% от общего числа заболеваний.

Ежегодно в области регистрируется около 11 тыс. пациентов с экстрапирамидными нарушениями, в которые входят болезнь Паркинсона, Альцгеймера, эссенциальный тремор и мышечная дистония. Непосредственно на болезнь Паркинсона приходится 4-5% от этого числа. Основная группа риска — люди старше 70 лет, однако патологии встречаются и у пациентов младше 50 лет.

В числе главных факторов риска развития заболеваний нервной системы специалисты выделяют сосудистые патологии (гипертония, атеросклероз, аритмия), эндокринные нарушения (осложнения сахарного диабета), а также нездоровый образ жизни, включая курение и употребление алкоголя.

Особое внимание врачи уделяют последствиям перенесенного COVID-19. Господин Смолкин отметил, что наиболее частыми проявлениями становятся когнитивные нарушения: снижение памяти, падение работоспособности и общая утомляемость.

Отдельно Олег Сердюк остановился на влиянии цифровых привычек. По его словам, бесконечный скроллинг лент серьезно истощает нервную систему. «Это приводит к нарушению сна, раздражительности и астении. На таком фоне любая негативная новость способна вызвать расстройство адаптации»,— предупредил психиатр.

В качестве профилактики когнитивных нарушений врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни и избегать рутины. «Если вы выполняете одну и ту же умственную работу много лет подряд, необходимо осваивать что-то новое как в физическом, так и в умственном плане»,— добавил господин Сердюк.

Дарья Храмцова