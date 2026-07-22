Екатеринбуржцу назначили семь лет колонии за взятку для уклонения от армии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю Владимиру Соколову, осужденному за дачу взятки в крупном размере с целью уклонения от военной службы, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судили по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соколов

Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга Владимир Соколов

Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга

Следствие установило, что зимой 2025 года призывник Соколов передал знакомому 675 тыс. руб. для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 505 тыс. руб. этот посредник оставил себе и за 130 тыс. руб. привлек еще одного посредника. Он, в свою очередь, договорился об оформлении документов с врачом-ортопедом из городской больницы. Соколов и посредник прибыли 25 декабря в медучреждение в пер. Рижский, 16. Там призывнику провели операцию без основания по медпоказаниям, наложили швы и оформили фиктивные бумаги. Эти документы в дальнейшем должны были быть представлены в военный комиссариат.

Владимир Соколов полностью признал вину. Помимо наказания в колонии, суд оштрафовал его на 1,35 млн руб. У осужденного конфисковали телефон и сумму взятки. Он взят под стражу в зале суда. Решение не вступило в силу. В отношении других участников незаконной схемы уже состоялись приговоры.

Ирина Пичурина