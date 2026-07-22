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В Ярославле могут появиться общеобразовательные школы для спортсменов

В Ярославле власти прорабатывают вопрос выделения отдельных школ, в которых будут учиться дети-спортсмены. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов во время прямого эфира Центра управления регионом.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Вопрос господину Молчанову задала жительница города, дочь которой учится во вторую смену и занимается спортом. Ее беспокоила возможная отмена второй смены, так как ребенку с учетом секции удобнее учиться во вторую половину дня.

«Вторая смена полностью не будет отменена, она все равно останется для вот таких направлений подготовки. И мы даже сегодня думаем о том, чтобы выделить отдельные школы, которые будут именно специализироваться на ребятах-спортсменах и будут им помогать. Например, школа имени Ивана Ткаченко, 9-я, по этому формату и работает. Она нацелена на ребят-спортсменов»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова

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