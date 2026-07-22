Подросток погиб в лобовом ДТП с Audi в Ленинградской области

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в Выборгском районе Ленинградской области. Авария произошла около часа ночи 22 июля на Ленинградском шоссе в поселке Лесогорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Выборгском районе Ленобласти один человек погиб и трое пострадали в аварии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Выборгском районе Ленобласти один человек погиб и трое пострадали в аварии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ГКУ «Леноблпожспас», столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-2109. В отечественной легковушке находились трое подростков — двое 17-летних и один 16-летний. Как уточнили в ГУ МЧС по Ленинградской области, один из 17-летних пассажиров, находившийся на переднем сиденье, получил несовместимые с жизнью травмы.

Двое несовершеннолетних 2009 и 2010 годов рождения госпитализированы. По информации спасателей, в больницу также доставили водителя ВАЗ. Водитель Audi получил ушибы и ссадины, однако от госпитализации отказался.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Матвей Николаев