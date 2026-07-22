В Ростове суд приговорил агента СБУ к 24 годам за подготовку подрыва железной дороги

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор гражданину Украины Яну Гаупту, признанному виновным по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Установлено, что с марта 2022 года по май 2025 года Гаупт в Краснодаре вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и согласился на тайное сотрудничество. 12 мая 2025 года осужденный получил задание совершить теракт в Краснодарском края, а также координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ). В тот же день Гаупт забрал бомбу и перепрятал ее, ожидая дальнейших указаний.

На следующий день, 13 мая, куратор передал ему координаты железнодорожных путей, которые предстояло подорвать. Изучив маршруты подъезда и отхода, осужденный приступил к подготовке, однако 15 мая был задержан правоохранителями.

Суд назначил Гаупту 24 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а также штраф в размере 700 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев