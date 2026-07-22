Проект школьников об Аркаиме представят Русскому географическому обществу

На территории музея-заповедника «Аркаим» стартовала творческая лаборатория по созданию проекта «Мифологема Аркаима». Его представят осенью на Всероссийской конференции Русского географического общества, сообщает пресс-служба музея.

Над проектом работают около 20 московских школьников, воспитанников туристического клуба «Азимут». Для создания проекта они посетят экскурсионные мероприятия, совершат пешие походы, займутся археологией и исследованиями. Школьники будут собирать данные, чтобы показать образ Аркаима с разных сторон: культуры, искусства, истории, археологии.

Ольга Воробьева