Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Многие мои друзья черпают идеи для отпуска или поездок на выходные из соцсетей. Кто-то нашел классный домик на дереве? Сохраняем, будет здорово там побывать. О, элегантный интерьер за плечами модели в аккаунте модного фотографа! Интересно, что это за отель? Сохранено в закладки. И это прекрасно, иначе как бы клиенты узнавали о новых впечатляющих локациях и строили новые планы.

Но пора признать, что социальные сети уже не просто вдохновляют на поездки, а формируют новый тип поведения. Люди часто едут туда, где уже побывала заметная часть пользователей в ленте. Каждый встречал заголовки вроде «10 мест, которые обязательно нужно посетить». Гости в Париже, Амстердаме или Нью-Йорке начинают ходить в одни и те же кафе, пробовать одну и ту же еду, гулять по одним и тем же улицам.

Точно так же, как поклонники блогера выстраиваются в длинную очередь, чтобы попробовать печенье, хотя даже не понимают, из чего оно сделано. В результате череда туристов становится испытанием для достопримечательностей — места начинают обслуживать не любознательных путешественников, а решение алгоритмов. Да и сама поездка будто теряет магию непредсказуемости.

Конечно, мы не можем отказаться от соцсетей. К тому же в арсенал туристов добавился искусственный интеллект, который за секунды собирает эффективные маршруты и подробные планы поездки. Но как снова начать путешествовать, чтобы это было личным выбором, а не повторением чужого? Этим же вопросом задаются авторы колонок в National Geographic, CNN, Roe Magazine.

Наверное, однажды мы сами захотим разрешить путешествиям быть неидеальными — позволить себе где-то застрять, чем-то разочароваться, над чем-то посмеяться. Получается, роль туриста неумолимо сливается с алгоритмами соцсетей и советами чат-ботов, но роль путешественника-исследователя мы все еще можем выбрать сами.

Яна Лубнина