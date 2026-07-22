Обвиняемых в хищении 7,4 млн рублей у «Калашникова» отправили под домашний арест

Двух жителей Челябинска отправили под домашний арест по уголовному делу о хищении 7,4 млн руб. у оборонного концерна «Калашников». Такое решение принял Ленинский райсуд Ижевска 21 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

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Следствие считает, что с июня 2024-го по апрель 2025 года 44-летний и 37-летний фигуранты, обладая управленческими функциями, совместно с «неустановленными лицами из числа сотрудников концерна» путем обмана и злоупотребления доверием похитили средства предприятия. Подробностей не приводится.

Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Меру пресечения избрали до 17 сентября.