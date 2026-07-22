В Ульяновской области взят под стражу обвиняемый в мошенничестве житель Рязани

В Самаре ульяновские полицейские задержали 21-летнего жителя Рязани, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, сообщила в среду полиция Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным УМВД, жертвой аферистов стала 74-летняя жительница Димитровграда. Неизвестный мошенник, представившись курьером интернет-магазина, позвонил женщине, попросив «для получения подарка» продиктовать код, пришедший по СМС. После этого следующий участник мошеннической схемы представился сотрудником Росфинмониторинга, сообщив жертве обмана о том, что якобы, получив код, мошенники теперь имеют доступ к личному кабинету женщины на портале «Госуслуги», и теперь на ее имя оформлена доверенность, с помощью которой мошенники намерены снять все средства со счетов жительницы Димитровграда. Женщину убедили перевести деньги на некий «безопасный счет», который на самом деле и является счетом мошенников. На самом деле никто аккаунт женщины на «Госуслугах» не взламывал, вся история разыграна только для того, чтобы напугать женщину и заставить ее отдать деньги. Пенсионерка перевела мошенникам 450 тыс. руб., а затем передала курьеру еще 2,1 млн руб. наличными.

В УМВД отмечают, что, оперативно отреагировав на поступившее сообщение о преступлении, сотрудники уголовного розыска димитровградского отдела полиции установили личность, транспорт и маршрут перемещения злоумышленника. Определив его место нахождение, полицейские прибыли в Самару, где и задержали 21-летнего жителя Рязани, подозреваемого в исполнении роли курьера.

Попутно сотрудникам полиции удалось предотвратить очередное хищение, поскольку уже в Самарской области задержанный намеревался забрать денежные средства у другой жертвы мошенничества. Курьеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), решением суда обвиняемый арестован.

Андрей Васильев, Ульяновск