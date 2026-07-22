На ярославском ж/д вокзале подтопило подземный переход

На вокзале «Ярославль – Главный» произошло подтопление пешеходного тоннеля. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

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«Проход по нему временно закрыт. Ведутся работы по откачке воды, установлены дополнительные насосы»,— пояснили в пресс-службе.

Проход к платформам организован по наземным переходам. Сотрудники вокзала перенаправляют пассажиров. В СЖД уточнили, что ситуация не влияет на движение поездов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за ночного дождя в городе оказались затоплены улицы, в том числе площадь у вокзала.

Алла Чижова