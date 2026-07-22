На Среднем Урале зафиксировано 17,4 тыс. случаев укуса клещей

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 17,4 тыс. случаев присасывания клещей, что в 1,6 раза ниже показателей аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В стационары региона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 114 человек, а на клещевой боррелиоз — 226.

Всего в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и других медорганизаций исследовано 15,7 тыс. особей клещей. Среди изученных образцов возбудители выявлены в следующих пропорциях: клещевой энцефалит обнаружен у 1,4% насекомых, лайм-боррелиоз — у 47,7%, моноцитарный эрлихиоз — у 3,7%, гранулоцитарный анаплазмоз — также у 1,4%.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 135 006 вакцинаций и 281 884 ревакцинации.

Ирина Пичурина