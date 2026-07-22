В Ярославле не нашлось желающих застраивать территорию у ж/д вокзала

В Ярославле не состоялись торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на улице Павлика Морозова, в районе железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. Соответствующая информация отражена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Причина признания торгов не состоявшимися заключается в отсутствии поступивших заявок. Они принимались с середины июня. Инвесторам предлагалась территория общей площадью 16,9 тыс. кв. м для возведения объектов общественно-делового назначения. При этом сначала застройщику придется расселить два дома и снести 21 объект. Право оценили в 21,2 млн руб., срок реализации проекта — 10 лет.

Алла Чижова