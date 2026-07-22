Строительство образовательного центра в Александровке идет опережающими темпами

Губернатор Александр Гусев и прибывший в регион Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов посетили строительную площадку новой школы в селе Александровка Новоусманского района

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

Строительство школы на 1 101 ученическое место началось в сентябре 2025 года. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде. Сегодня работы на стройплощадке ведутся темпами, которые почти вдвое опережают нормативные сроки.

Так, полностью завершены устройство наружных инженерных сетей, возведение монолитного каркаса здания, кладка стен, остекление, монтаж кровли, выполнены черновые отделочные работы и устройство современных вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитом. Сейчас специалисты ведут монтаж внутренних инженерных систем, чистовую отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Мониторинг строительства школы в рамках народной программы, принятой в 2021 году, проводят депутаты всех уровней фракции «Единой России».

После завершения строительства школа получит имя Героя Советского Союза Федора Ильича Садчикова, уроженца Александровки, а официальное название образовательного учреждения будет звучать как «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Ф.И. Садчикова "Вектор"». Отличительной особенностью нового учреждения станет большой спортивный комплекс – с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом. Заниматься там смогут не только школьники, но и все желающие местные жители.

Глава Новоусманского района Татьяна Леонтьева отметила, что такое решение символично, ведь вся жизнь Федора Садчикова – пример беззаветного служения Родине. Уроженец Александровки прошел путь от рабочего авиационного завода до военного летчика-штурмовика. На фронтах Великой Отечественной войны совершил 98 боевых вылетов, проявив исключительное мужество и командирское мастерство. За героизм при выполнении боевых задач в феврале 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Одним из самых известных эпизодов его боевой биографии стал бой под белорусским Езерищем осенью 1943 года.

Губернатор поблагодарил белорусских строителей за темпы работ на объектах:

«Мы знаем белорусских партнеров как очень ответственных коллег. Они используют качественные материалы, работают профессионально и высокими темпами. Все объекты, которые были реализованы совместно ранее, успешно эксплуатируются, и никаких нареканий к их качеству нет. Что касается сроков, то это уже наша общая практика. Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство – в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но не менее важно и то, что мы сами ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли пользоваться новыми объектами. Белорусские коллеги идут нам навстречу. Так, строительство школы в Александровке планируем завершить уже в декабре и рассчитываем, что в начале следующего года дети начнут обучение в новом современном здании».