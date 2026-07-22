Подросток пострадал в ДТП с перевернувшейся машиной в Ярославской области
В ночной аварии в рабочем поселке Пречистое пострадал подросток. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
22 июля в районе 3:40 при движении по улице Железнодорожной 51-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась. Пострадал несовершеннолетний пассажир. В больнице ему назначили амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по факту ДТП.